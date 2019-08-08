На третьей технологической линии Амурского ГПЗ, который строится в рамках Восточной газовой программы ПАО «Газпром», установлен деметанизатор.





Колонна выделения метана (деметанизатор) - самое крупногабаритное оборудование третьей линии Амурского ГПЗ. Предназначено для выделения метановой фракции из многокомпонентного газа с Чаяндинского и Ковыктинского месторождений.





Вес деметанизатора в собранном виде — 1014 тонн, длина — 87 м, максимальный диаметр — 6 м. Это самое крупногабаритное оборудование третьей линии Амурского ГПЗ. В операции по его установке был задействован кольцевой кран грузоподъемностью 1600 т — один из четырех крупнейших самоходных кранов в мире.





Амурский ГПЗ — важное звено технологической цепочки поставки природного газа в Китай по «восточному» маршруту. На завод по газопроводу «Сила Сибири» будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, которые создаются в рамках Восточной газовой программы ПАО «Газпром».





Восточная газовая программа направлена на создание в Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения для обеспечения газификации регионов Востока страны и поставок «голубого топлива» в Китай и другие страны АТР.

Пик строительных работ придется на 2019-2020 годы, когда на строительную площадку будут мобилизованы более 25 тысяч человек.



