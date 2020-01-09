Франция, дети, спорт, бритва: как отдыхали законодатели

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края вновь приступают к законотворческой деятельности. Как они провели свои новогодние каникулы, в обзоре DEITA.RU.

Председатель Законодательного Собрания Александр Ролик катался на горных лыжах в Арсеньеве. Вместе с ним катался и его коллега по цеху Галуст Ахоян, согласно посту в Instagram. После он начал принимать участие в новогодних праздниках, так совместно с Джони Авдои и депутатами Артема побывал на празднике в городе. Далее Александр Ролик заехал в Приморскую филармонию и погулял по центральной площади Владивостока, отметив ее новогодние украшения.

За границу отдыхать уехал депутат от КПРФ Артем Самсонов. В середине новогодних каникул он опубликовал фотографию вида на французский город Марсель, подписав ее «а вот замок Иф стоит или лежит, а может плавает».

В путешествиях по России свой Новый год встретил депутат Законодательного Собрания Андрей Ищенко. Согласно его Instagram, праздник он встретил на Красной площади, куда пригласил супругу Дмитрий Медведева «водить хоровод». Правда 1 января он уже оказался в Рязани, где пел и гулял по городу. Судя по фотографиям, он перестал бриться и немного зарос щетиной, в конце каникул снова вернулся в столицу страны.

Праздник для детей из Артема устроил Игорь Чемерис совместно с Ефимом Звеняцким и Игорем Шауфлером. На сцену местного ДК они привезли спектакль «Золушка». Более 70 человек показали детям спектакль. «Декорации, костюмы, детские - развлекательные зоны, фотозоны - сегодняшний день стал настоящим праздником!», - написал у себя в Facebook Игорь Святославович.

Депутат Александр Щербаков за несколько часов до Нового года приехал на центральную площадь города, о чем свидетельствует его аккаунт в Facebook. Остальные новогодние дни он также провел на площади, где гулял и отдыхал вместе со своей семьей.

Без отдыха свои каникулы, видимо, провел депутат Дмитрий Новиков, который параллельно является известным приморским журналистом. На протяжение всех каникул на его страницах в соцсетях появлялись новости о жизнедеятельности региона.

Отметим, что остальные депутаты остановили свою деятельность в соцсетях накануне 2020 года, поздравив своих избирателей с Новым годом.

Иван Крышан