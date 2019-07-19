После этой фразы, которую посоветовал юрист, инструктор ГИБДД вас отпустит, сообщает DEITA.RU.

Бывает, что стражи дорожного порядке не на нарушение реагируют, а ищут способ выписать пару лишних штрафов или поживиться. При этом они, как правило, неплохо различают, какого водителя стоит разводить, какого – нет.

Так, не станут задерживать водителя, четко знающего ПДД и уверенного в себе, спокойно защищающего свои права. Поэтому, если, например, инспектор представился и потребовал у вас документы на машину, вы можете напомнить ему, что сотрудники ДПС вправе проверять документы исключительно на стационарных постах. Подобные проверки на трассе запрещены регламентом. После этого можно четко и вежливо добавить, что получить с вас деньги не получится.

Анастасия Туркова