Легкий способ нажить проблемы — использовать советы автоюристов, не разобравшись в законодательной базе. В социальных сетях и интернете можно прочитать огромное количество лайфхаков для водителей, однако не все их стоит применять на практике. DEITA.RU приводит пример, когда этого делать не нужно и опасно для кошелька.

По словам российского автомобилиста, существует универсальная фраза, после которой сотрудник ГИБДД сразу же отпускает водителя. Как-то к нему приехал брат — работник юридической сферы, и они вместе отправились по делам на автомобиле. Инспектор остановил авто на трассе и попросил предъявить документы. Однако юрист не растерялся и сказал, что согласно законодательству, проверку документов можно осуществлять только на стационарных постах.

Как утверждает водитель, сотрудник ДПС ничего не ответил и отошел от автомобиля, даже не пожелав приятного пути.

Решив воспользоваться таким советом DEITA.RU, ссылаясь на законодательство, рекомендует для начала ознакомится с приказом МВД номер 644 от 23 августа 2017 года. В нем русским по белому написано, что остановку ТС для проверки документов инспектор ДПС может осуществлять в любом месте, в том числе и вне стационарного поста.

В общем, перед тем, как использовать лайфхаки из интернета, нужно дважды подумать, ведь за несоблюдение требований инспектора ГИБДД — это административно наказуемое деяние, за которое можно получить штраф.

Екатерина Брязгунова