Ни один водитель не хочет платить штраф за нарушение правил дорожного движения. Что можно сделать, чтобы постановление о штрафе отменили, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Автомобильные новости мира».

Согласно статистике, треть постановлений, выписанных сотрудников ГИБДД, можно отменить по решению суда. Вот что нужно сделать, чтобы повысить свои шансы на успех.

Чаще всего подпись водителя в протоколе рассматривается, как безусловное согласие, поэтому, если не согласны с нарушением, так и пишите.

Не менее эффективна фраза «мне не разъяснили мои права и обязанности». Речь идет о тех случаях, когда инспектор протокол нарисовал, в нарушении правил дорожного движения обвинил, а в чем суть не объяснил.

Если есть доказательства вашей невиновности, например, видеозапись или свидетели, обязательно напишите об этом в проколе.

Екатерина Брязгунова