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Фрегат «Маршал Шапошников» модернизируют в Приморье

маршал шапошников

Командующий Тихоокеанским флотом проконтролировал модернизацию фрегата «Маршал Шапошников»

Адмирал Сергей Авакянц проверил ход работ по ремонту и модернизации одного из кораблей ТОФ, сообщает ИА DEITA.RU.

По данным портала Министерства обороны России, в АО «Центр судоремонта «Дальзавод» в столице Приморского края прибыл Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, чтобы проконтролировать ход ремонта и модернизации фрегата ТОФ «Маршал Шапошников».

Военачальник ознакомился с докладом командира корабля, осмотрел фрегат и провел встречу с дирекцией «Дальзавода». Инспектирование корабля показало, что весь спектр работ проходит в соответствии с графиком. 

Так, на фрегате демонтировали, и вновь возвели свыше двадцати процентов надстройки судна. Ремонт коснулся и донно-забортной арматуры и конструкций корпуса, проведён монтаж электромеханики. Отмечается, что после модернизации фрегат будет оснащён комплексом ударного ракетного оружия.

Уже до конца 2020 года модернизацию фрегата планируют завершить, а также провести необходимые испытания и направить корабль в распоряжение ТОФ.

Ранее на портале ИА DEITA.RU сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу лично проверит ход работ на данном фрегате.

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