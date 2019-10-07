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Фруктовый бренди начнут производить в России
В России появится элитный алкогольный напиток из яблок отечественного производства. Уже в две тысячи двадцатом году производство кальвадоса возобновится в Ставрополе спустя более десяти лет, сообщает DEITA.RU.
Как рассказали на винодельческом предприятии «Прасковейское», кроме ставропольского завода никто в России не берется за производство яблочного бренди.
«Годы назад наше предприятие было единственным в России производителем этого элитного алкогольного напитка, но потом мы переориентировались на более популярный коньяк. Решение о возобновлении [кальвадоса] было принято в связи с многочисленными просьбами его российских и зарубежных ценителей», - рассказали представители винного завода.
В текущем году руководство завода планирует завершить все необходимые технические закупки, чтобы закончить все отделочные работы в весне две тысячи двадцатого года. Летом следующего года сотрудники зальют в бочки первый яблочный дистиллят, полученный из ранее закупленных свежих плодов, а уже через полгода - в две тысячи двадцать первом году - первый отечественный кальвадос появится в алкогольных магазинах России.
Кстати, представители завода отметили, что на «чужих» яблоках ставропольский кальвадос будет настаиваться только в пределах первых партий. В планах «Прасковейского» уже в ближайшее время начать масштабные работы по выращиванию собственного яблочного сада. Также в планах запустить производство многолетних яблочных бренди.
Екатерина Цой