Силовики хотят получить возможность отменять авиарейсы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Минтранс готовит постановление, согласно которому спецслужбы смогут получать исчерпывающую информацию о пассажирах и рейсах в целях обеспечения государственной безопасности.

Как следует из проект документа, авиакомпании должны будут предоставлять все данные о полёте силовым ведомствам за полчаса до каждого международного рейса.

В случае выявления угрозы безопасности для страны Росавиация по требованию ФСБ должна будет отменить вызвавший подозрение спецслужб рейс, готовящийся вылететь за рубеж.

Если компания нарушит порядок, то её могут лишить прав на выполнение международных полётов или отозвать лицензию.

Сейчас готовящийся документ находится на стадии публичных обсуждений. В случае одобрения он может вступить в силу в 2020 году.

Дмитрий Шевченко