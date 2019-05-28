Маски-шоу устроили во время приготовления морепродуктов, сообщает DEITA.RU.



Сотрудники Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю обнаружили подпольных цех по переработке морепродуктов. По оценке ФСБ, ущерб от деятельности фирмы государству - более 23 миллионов рублей.





Как сообщили в пресс-группе Пограничного управления краевого ФСБ, когда в цех нагрянули спецслужбы, там кипела работа. Мигранты занимались разделкой, приготовлением и упаковкой продукции. На момент визита ФСБ в цеху нашли более двух тонн морепродуктов: крабы, креветки и лососевая икра. Сам цех расположился на территории неработающей базы по производству мяса.

ФСБ выявила организатора производства. Им оказался 33-летний житель Приморья. В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении. Его обвиняют в нарушении правил добычи водных биоресурсов.

Елена Миронова