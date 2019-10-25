Новости
Очередную поправку в закон о курении готовят в России
26 Октябрь 2019, 00:30
Кремль вмешался в дело об утечке данных клиентов Сбербанка
25 Октябрь 2019, 23:45
Рабочие закатали рельсы в асфальт: пробить пути пытались трамваем за 30 млн рублей
25 Октябрь 2019, 23:15
Солдат застрелил 8 человек
25 Октябрь 2019, 22:45
Молодые семьи защитят от отказов в ипотеке
25 Октябрь 2019, 22:15
Медведев может помочь автомобилистам
25 Октябрь 2019, 21:45
Новые штрафы ждут россиян
25 Октябрь 2019, 21:15
Топливный беспредел охватил еще 18 регионов
25 Октябрь 2019, 20:45
ФСБ накрыли наркополицейских-оборотней
Два оперуполномоченных требовали с задержанных большие суммы
денег, сообщает DEITA.RU.
Следственный комитет и ФСБ задержали двух оперуполномоченных МВД из отдела по борьбе с распространением наркотиков. Как сообщили в СУ СК РФ по Приморскому краю, опера подозреваются в совершении мошенничества.
Установлено, что наркополицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков. Оперуполномоченные вынудили его отдать им 200 тысяч рублей. Взамен они обещали адвоката и невозбуждение уголовного дела.
Второй эпизод произошел несколько дней назад в Уссурийске. Полицейские инсценировали задержание мужчины за якобы хранение наркотиков. Чтобы у мужчины не было проблем, он согласился передать полицейским 300 тысяч.
Сейчас наркополицейские задержаны, суд решает вопрос о мере пресечения.
Елена Миронова