ФСБ накрыли наркополицейских-оборотней

Два оперуполномоченных требовали с задержанных большие суммы денег, сообщает DEITA.RU.



Следственный комитет и ФСБ задержали двух оперуполномоченных МВД из отдела по борьбе с распространением наркотиков. Как сообщили в СУ СК РФ по Приморскому краю, опера подозреваются в совершении мошенничества.

Установлено, что наркополицейские задержали подозреваемого в хранении наркотиков. Оперуполномоченные вынудили его отдать им 200 тысяч рублей. Взамен они обещали адвоката и невозбуждение уголовного дела.

Второй эпизод произошел несколько дней назад в Уссурийске. Полицейские инсценировали задержание мужчины за якобы хранение наркотиков. Чтобы у мужчины не было проблем, он согласился передать полицейским 300 тысяч.

Сейчас наркополицейские задержаны, суд решает вопрос о мере пресечения.

Елена Миронова