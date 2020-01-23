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6 Декабрь 2019, 18:15

ФСБ нашла источник писем о минировании

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След от лже-сообщений о бомбах в зданиях судов, школ и садиков идет в Нидерланды, сообщает DEITA.RU.

Сотрудники ФСБ России отчитались о том, что обнаружили источник рассылок писем с угрозами о минировании зданий по всей стране. Почтовый сервис, с котрого приходили все письма с ноября, зарегистрирован в Нидерландах.

Как пишет «Российская газета», с этого почтового сервиса было отправлено более 16 тысяч предупреждений о минировании зданий и учреждений. Пострадали от таких лже-минирований 16 регионов.

Роскомнадзор и Генпрокуратура уже заблокировали доступ к сайту с 23 января.

Напомним, волна лже-минирований прокатилась по всей стране. Чаще всего от сообщений страдают школы, сады и суды.

Елена Миронова

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