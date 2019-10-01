ФСБ раскрыл подробности борьбы с корейскими браконьерами

Количество задержанных иностранцев также раскрыли для россиян, сообщает DEITA.RU.



Центр общественных связей ФСБ России раскрыл данные по борьбе с браконьерами из КНДР в российских водах. Как пишет ТАСС, речь идет о судах в акватории Приморского края.

По данным издания, только за два (с 28 по 30 сентября) дня ФСБ задержали 11 маломерных судов. На них находились 87 граждан Северной Кореи. Все они занимались незаконной ловлей биоресурсов на территории РФ.

О проблеме северокорейских браконьеров сообщалось неоднократно. Массово они стали появляться в акватории Приморья перед тайфунами, которые обрушились на регион в августе. Уже тогда, около полутора месяцев назад, местные жители сообщали, что суда КНДР занимаются браконьерством.

Елена Миронова