Местом атаки террористов должен был стать Саратов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Издание передаёт о предотвращении террористического акта в городе Саратов сотрудниками ФСБ. Как сообщается, его планировал совершить член ИГ (организации, запрещённой на территории Российской Федерации).

Для этих целей он соорудил специальную лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ. Кроме этого, террорист целенаправленно приобрёл компоненты дополнительного поражения и комплектующие для самодельной взрывчатки.

Местом, где происходила подготовка, оказался гараж в одном из кооперативов Саратова.

Дмитрий Шевченко