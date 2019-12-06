ФСБ проводит обыски в администрации Приморья

Проверяют первых лиц лесного департамента, сообщает DEITA.RU.



Вечером в пятницу, 6 декабря, в здании департамента лесного хозяйства администрации Приморского края работали сотрудники ФСБ. Об этом на своей страничке в Инстаграм рассказал депутат Законодательного собрания края Дмитрий Новиков.

Так, по имеющейся на данный момент информации, у силовиков возникли вопросы к двум заместителям главы лесного департамента. Одного подозревают в получении взяток, второго – в организации незаконных конкурсов на получение леса в аренду. Предполагается, что в уголовное дело войдет период с 2010-х по 2018 год.

Также известно, что по делу есть один задержанный – Елена Филатова, которая отвечала в департаменте за проведение аукционов. Ее вывели из здания в наручниках.

Елена Миронова