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ФСБ проводит обыски в администрации Приморья
Проверяют первых лиц лесного департамента, сообщает
DEITA.RU.
Вечером в пятницу, 6 декабря, в здании департамента лесного хозяйства администрации Приморского края работали сотрудники ФСБ. Об этом на своей страничке в Инстаграм рассказал депутат Законодательного собрания края Дмитрий Новиков.
Так, по имеющейся на данный момент информации, у силовиков возникли вопросы к двум заместителям главы лесного департамента. Одного подозревают в получении взяток, второго – в организации незаконных конкурсов на получение леса в аренду. Предполагается, что в уголовное дело войдет период с 2010-х по 2018 год.
Также известно, что по делу есть один задержанный – Елена Филатова, которая отвечала в департаменте за проведение аукционов. Ее вывели из здания в наручниках.
Елена Миронова