Вместе с силовиками в кабинеты пришли и следователи, сообщает DEITA.RU.



Утром 10 июля сотрудники ФСБ нагрянули в дом правительства республики Саха (Якутия). По данным СМИ, обыски прошли в кабинете зампредседателя правительства.

По данным РБК, ФСБ проверяли Алексея Колодезникова. На месте работали также сотрудники Следственного комитета. Сообщается, что силовики провели выемку документов.

По данным News.Ykt, визит ФСБ и Следкома связан с деятельностью управления автомобильных дорог Якутии. Отмечается, что занялись этим делом еще в конце весны. Однако официальной позиции о причинах обысков до сих пор нет.

Алексей Колодезников курирует в правительстве Якутии вопросы, связанные с транспортным комплексом, ЖКХ и энергетикой.

Елена Миронова