ФСБ рассказала о крупном теракте на Дальнем Востоке

Два боевика «Исламского государства» (международная террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации), получили по 11 лет колонии строгого режима, сообщает DEITA.RU по материалам управления ФСБ России по Сахалинской области.

Боевики - 27-летний иностранный гражданин и его идеологический наставник 22-летний гражданин России, планировали провести в Южно-Сахалинске теракт на объекте массового пребывания людей. Иностранец для этого овладел технологией самодельного изготовления взрывчатых устройств. Он приобрел компоненты взрывных устройств, из которых изготовил бомбы.

Но в апреле 2017 года террористы были вовремя пойманы сахалинскими чекистами. В качестве меры наказания каждому из осужденных назначено 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор Дальневосточного окружного военного суда вступил в законную силу.

Дмитрий Санников