Правоохранители подкинули наркотики ребенку и требовали 300 тысяч рублей за невозбуждение уголовного дела, сообщает DEITA.RU.



В Петербурге ФСБ задержали двух сотрудников Росгвардии, которые подкинули наркотики подростку. Как сообщается в официальном аккаунте ФСБ России в «Инстаграме», двое росгвардейцев остановили 16-летнего подростка и при обыске якобы нашли у него наркотики.

За то, чтобы они не передавали дело в полицию и не возбуждали уголовное дело, они потребовали взятку - 300 тысяч рублей. Сообщается, что подросток оказался сыном состоятельных людей, поэтому смог предложить 40 тысяч рублей.

Росгвардейцы повезли школьника к банкомату, чтобы тот снял деньги с карты отца. Боясь попасть под камеры видеонаблюдения, они отправили парня к банкомату одного. Пользуясь случаем, школьник позвонил в полицию и сообщил, что ему подбросили наркотики и вымогают деньги.

ФСБ задержали росгвардейцев. В их отношении возбуждено уголовное дело о коррупции.

Елена Миронова