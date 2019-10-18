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ФСБ-шникам запретят выезжать из страны
Власти беспокоятся за их же безопасность, сообщает DEITA.RU.
Депутаты Госдумы обсуждают вненсение поправок в закон о порядке вызда граждан из РФ. Об этом говорится на сайте ГД.
Так, одна из поправок касается сотрудников ФСБ. Вернее, людей, которые только уволились со службы в Федеральной службе безопасности. Им предлагают запретить любые поездки за границу на 5 лет со дня увольнения.
Сейчас, напомнили депутаты, ограничивают выезд только некоторым бывшим ФСБ-шникам. В основном тем, кто имел доступ к секретной информации.
Новые правила вынужденные: власти боятся провокаций от некоторых государств.
Елена Миронова