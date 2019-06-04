ФСБ потребовала у компании «Яндекс» ключи переписки пользователей, сообщает DEITA.RU.

Орган исполнительной власти назад просил ключи шифрования от «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска», однако прошло несколько месяцев, а компания так и не предоставила ключи.

В свою очередь «Яндекс» никак не отреагировал на запрос РБК о том, насколько достоверна информация о требовании выдачи ключей шифрования. Представитель компании только отметил, что работа ведется в «полном соответствии с действующим законодательством».

Стоит отметить, что в подобной ситуации уже оказалась компания Павла Дурова мессенджер Telegram. Несмотря на все требования о предоставлении ключей, бизнесмен отказался передавать их в ФСБ, аргументировав это тем, что будут нарушены права граждан. В результате Telegram был заблокирован на территории Российской Федерации.

Ранее прошла информация о том, что подобное требование может коснуться все мессенджеров и социальных сетей, в частности «Вконтакте», «Одноклассники», BlaBlaCar и другие. В свою очередь, если говорить о законности данного требования ФСБ, то оно абсолютно законно. Так как в июле 2016 года был принят закон, согласно котором ФСБ имеет право затребовать все ключи. Более того, даже Верховный суд полностью согласен с таким новшествами.

Екатерина Брязгунова