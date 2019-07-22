Силовики поймала террориста-шахида, сообщает DEITA.RU со ссылкой на URA.RU.

21 июля в городе Югра силами ФСБ и полиции был задержан террорист с поясом смертника. При личном досмотре у него найдено закреплённое на поясе устройство в виде ремня со свёртком, обмотанным чёрной изолентой, с пластичным веществом серого цвета и запалом.

После осмотра обнаруженного экспертами, было установлено, что пояс является самодельным взрывным устройством на основе гексогена массой 2,5 килограмма с болтами в качестве поражающих элементов.

Мужчина планировал совершить теракт в Когалыме. Против него возбуждено уголовное дело.

Дмитрий Шевченко