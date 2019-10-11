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ФСБ задержала вандалов, осквернивших Вечный огонь

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В приморском городе Уссурийске специалисты, проходящие службу в ФСБ, задержали вандалов, которые осквернили Вечный огонь, сообщает DEITA.RU.

По словам источника информагентства из ФСБ, двое молодых людей, засыпавших землей Вечный огонь мемориала погибшим воинам в годы ВОВ, были задержаны по горячим следам. Хулиганами, как оказалось, были юноши в возрасте 21-го и 22-х лет. На данный момент злоумышленники дают признательные показания.

Напомним, неприятный инцидент произошел в Уссурийске в ночь среду, 9 сентября. При этом местные паблик Instagram утверждали, что вандалы не только закидали кусками земли вечный огонь, но и помочились на него. Благодаря тому, что вандалы попали в кадр камеры видеонаблюдения, поймать их оказалось очень просто, отметили в ФСБ.

Если в отношении молодых людей будет возбуждено уголовное дело, по статье УК РФ «Вандализм» им может грозить арест до трех месяцев или заплатить штраф до 40 тысяч рублей.

Ранее прошла информация о том, что в Уссурийске уже в ноябре пройдут выборы.

Екатерина Брязгунова

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