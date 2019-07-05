Во Владивостоке сотрудники ФСБ России во взаимодействии с оперативниками МВД Беларуси задержали одного из лидеров печально знаменитой банды, сообщает DEITA.RU по материалам республиканского МВД.

Как рассказали белорусские правоохранители, во Владивостоке был задержан Сергей Дербенев - один из лидеров так называемой банды Морозова. Всего белорусским следствием было доказано более 100 преступлений, совершенных «морозовцами», в том числе порядка 20 убийств. Лидеры группировки Сергей Морозов, Игорь Данченко и Валерий Горбатый были приговорены к высшей мере наказания.

Сергей Дербенев более 14 лет находился в международном розыске за совершение убийств. Нашли его российские и белорусские оперативники во Владивостоке. Разыскиваемый в это время работал охранником на одном из предприятий. Во время задержания он предъявил российский паспорт на чужое имя и заявил, что является гражданином России.

Дмитрий Санников