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ФСБ задержала «заминировавшего» площадь в новогоднюю ночь
Силовики задержали мужчину, сообщившего ложную информацию об опасности на центральной городской площади Хабаровска, сообщает DEITA.RU по материалам УМВД по Хабаровскому краю.
В ночь 1 января в дежурную часть УМВД России по г. Хабаровску поступило сообщение о якобы существующей опасности для горожан, находившихся в новогоднем городке, расположенном на площади имени Ленина. В ходе проверки эта информация не подтвердилась.
По подозрению в совершении противоправного деяния сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Хабаровску совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России задержали в одном из хостелов 39-летнего ранее не судимого местного жителя. Он дал признательные показания, объяснив свой поступок хулиганскими побуждениями.
Возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Злоумышленник выпущен под подписку о невыезде.
Дмитрий Санников