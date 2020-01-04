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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

ФСБ задержала «заминировавшего» площадь в новогоднюю ночь

Новогодняя площадь Владивосток

Силовики задержали мужчину, сообщившего ложную информацию об опасности на центральной городской площади Хабаровска, сообщает DEITA.RU по материалам УМВД по Хабаровскому краю.

В ночь 1 января в дежурную часть УМВД России по г. Хабаровску поступило сообщение о якобы существующей опасности для горожан, находившихся в новогоднем городке, расположенном на площади имени Ленина. В ходе проверки эта информация не подтвердилась.

По подозрению в совершении противоправного деяния сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Хабаровску совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России задержали в одном из хостелов 39-летнего ранее не судимого местного жителя. Он дал признательные показания, объяснив свой поступок хулиганскими побуждениями.

Возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Злоумышленник выпущен под подписку о невыезде.

Дмитрий Санников

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