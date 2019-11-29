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ФСБ задержали членов опасной банды

мвд, полиция, ГИБДД

Члены ОПГ находились в Москве и Дагестане, сообщает DEITA.RU.

В Следственном комитете России рассказали об итогах совместной спецоперации вместе с МВД и ФСБ. Как пишет РИА «ФАН», силовики задержали четырех членов банды «Шараповские».

Так, операция проходила с августа по ноябрь 2019 года. Всего в Москве и Дагестане удалось задержать четверых членов опасной ОПГ. Все они находятся под стражей. Во время обысков полиция нашла склад оружия и гранат.

Известно, что члены группировки с 2007 по 2015 годы совершили ряд убийств и других особо тяжких преступлений.

Елена Миронова

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