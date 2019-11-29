Новости
Полиция рассказала, как пропадают дети
29 Ноябрь 2019, 12:15
Школьник избил палкой одноклассницу
29 Ноябрь 2019, 12:00
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
29 Ноябрь 2019, 11:45
Новый класс автомобилей появится в России
29 Ноябрь 2019, 11:30
Закон Яровой идет в российские школы
29 Ноябрь 2019, 11:15
Буйный дед напал на полицейских
29 Ноябрь 2019, 11:00
Сын полицейского спас пропавшего ребенка
29 Ноябрь 2019, 10:45
Поддельные деньги заполонили Дальний Восток
29 Ноябрь 2019, 10:30
ФСБ задержали членов опасной банды
Члены ОПГ находились в Москве и Дагестане, сообщает
DEITA.RU.
В Следственном комитете России рассказали об итогах совместной спецоперации вместе с МВД и ФСБ. Как пишет РИА «ФАН», силовики задержали четырех членов банды «Шараповские».
Так, операция проходила с августа по ноябрь 2019 года. Всего в Москве и Дагестане удалось задержать четверых членов опасной ОПГ. Все они находятся под стражей. Во время обысков полиция нашла склад оружия и гранат.
Известно, что члены группировки с 2007 по 2015 годы совершили ряд убийств и других особо тяжких преступлений.
Елена Миронова
Читайте также:
СМИ сообщили о задержании главы министерства здравоохранения
Квартиру вне очереди «помогал» получить офицер в Приморье
Указы Путина провалены: заводят уголовные дела
Популярное
Загрузка...
Опрос на Deita.ru
Как вы считаете, уборка снега - это забота:
Загрузка...