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ФСБ задержало судно в Японском море
Ущерб, причиненный России, оценили в 50 млн рублей, сообщает
DEITA.RU.
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморью задержали рыболовецкое судно в Японском море. Судно «Крымский» было задержано за незаконный вылов краба в российских территориальных водах.
Так, сотрудники ФСБ обнаружили и выпустили в море 11 тысяч крабов. Уже подсчитано, что ущерб, который нанесли рыбаки, превышает 50 млн рублей. Добыча крабов велась в закрытом для этого вида промысла районе.
Сейчас судно уже отбуксировали в порт Находки. Там «Крымский» пробудет до принятия судом решения.
Елена Миронова