Владельцы карт Visa смогут пользоваться новой опцией, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Интерфакс». Им дадут шанс отправлять чаевые.

Есть нюанс: чаевые можно будет перевести только с комиссией около пяти процентов от их суммы. Это произойдет одновременно с оплатой счета. При этом сумма комиссии тем меньше, чем выше сумма чаевых.

Официанты смогут предложить клиентам при оплате заказа ввести на терминале сумму чаевых. Сам сотрудник получит деньги в дар и налог с них платить не будет.

Услугу можно подключить в личном кабинете. Она доступна клиентам банка «Русский стандарт», но другие банки уже заинтересовались идеей.

Анастасия Туркова