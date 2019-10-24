«И так прекрасно зарабатывают»: Фургал лишит бизнес льгот

Оппозиционный губернатор Сергей Фургал хочет оставить предприятия, занимающиеся добычей золота и заготовкой леса, без налоговых льгот, сообщает DEITA.RU.

Глава региона уверен, что данные категории бизнеса прекрасно зарабатывают и не нуждаются в дополнительной поддержке со стороны властей. При этом правила игры должны быть справедливыми, а бюджет Хабаровского края из-за такого высокорентабельного бизнеса, который не платит налоги, недополучает доходы.

С таким заявлением категорически не согласны эксперты, часть из которых уверяет, что подобная мера оставит предприятия без потенциальных инвесторов. Как отметил представитель BM Group, в этом году регион уже потерял рейтинговые очки в инвестиционном плане. При лишении бизнеса льгот край станет еще менее привлекательный для ведения здесь крупного бизнеса.

В свою очередь экономист Вадим Заусаев высказался, что поддержка бизнесу необходима. Если не льготами, то другими методами, например, низкими процентными ставками для кредитов.

Как пишет портал DVHAB.RU, в четверг, 24 октября, в региональном парламенте обсудят этот вопрос, однако есть мнение, что депутаты не пойдут против воли губернатора.

Екатерина Брязгунова