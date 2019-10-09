Фургал оставил крупнейшую лесопромышленную компанию Дальнего Востока без работы

В ближайшее время порядка 600 жителей Хабаровского края останутся без работы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на хабаровский портал DVHAB. Причина – этого, двум компаниям, входящим в BM Group, не дают участки для заготовки леса.

Уже сейчас работа по расторжению договоров ведется, точка в этом будет поставлена в ближайшие недели. В итоге люди, работающие на заготовках, больше не потребуются компании. С начала года часть сотрудников «Азии лес» уже пришлось уволить, в ближайшее время уйдут и оставшиеся, такая же ситуация произойдет с компанией «Логистик лес».

Сейчас руководство компании пытается найти общий язык с правительством Хабаровского края и получить лесные участки, которые потом можно будет использовать в качестве лесного фонда. Однако представители компании не верят в положительный исход дела и готовятся к худшему.

Как пишет хабаровский портал, конфликт между правительством и компанией произошел в начале года, тогда компанию вычеркнули из списка приоритетных проектов.

После руководителя компании и заместителя предыдущего губернатора задержали силовики по подозрению в превышении должностных полномочий и мошенничестве. Общий ущерб от их совместной деятельности оценили в 10,7 млрд рублей. Позже руководителя компании перевели под домашний арест.

Отметим, что в последние годы правительство России решило провести декриминализацию лесной отрасли. Уже сейчас оценивают ущерб всей лесной отрасли страны в 100-120 млрд рублей, без учета ущерба наносимого животному миру. Ранее DEITA.RU писало о том, что проблемы в лесной отрасли есть не только на Дальнем Востоке, но и в других регионах страны: Сибирь Северо-западная часть.

Для примера, первые расхождения можно увидеть уже в статистических данных России и Китая, если по отечественным данным в Поднебесную направили только 12 млн кубометров леса, то согласно статистики КНР, Россия ввезла в страну 36 млн кубометров леса, цифра отличаются в три раза.

Иван Юрьев