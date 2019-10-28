Фургал, помоги: дальневосточникам не продают билеты на самолет

Жители Хабаровского края пишут во все инстанции с просьбой решить вопрос перелетов в Москву. Отчаявшиеся люди написали жалобу в администрацию президента, сообщает DEITA.RU.

Дело в том, что «Аэрофлот» и «Россия» имеют своего рода монополию на рейсы с Дальнего Востока в центральные части страны. При этом, билеты этих компаний сейчас можно купить только на даты 2019 года – если человек планирует полет в Москву, например, в январе 2020 – он просто не сможет это сделать – ведь купить билет сейчас невозможно. Так как многие жители Дальнего Востока запланировали отпуск или решили слетать в центр страны, к примеру, на каникулы или «по работе» - отсутствие авиабилетов начинает вызывать настоящую панику.

Проблема касается не только Хабаровска, аналогичный дефицит существует и для граждан Магадана, Южно-Сахалинска и Владивостока.

- Я привык брать билеты в «центр» заранее – так дешевле, да и отпуска у меня идут по графику. В Москву я летаю, чтобы навестить переехавшую туда дочь, встретить праздники с ней и ее семьей. Сейчас, получается, мне предлагают эту затею отложить, при том на неопределенный срок, - сетует приморец Сергей Ефимов.

Сейчас активные жители Хабаровска уже направили свои обращения к губернатору края Сергею Фургалу и президенту РФ Владимиру Путину. В письмах они жалуются на нарушение прав человека на свободу передвижения.

Отметим, что подобные жалобы продолжаются уже в течение нескольких месяцев. Вместе с тем, прямых рейсов с Дальнего Востока в Москву до сих пор не стартовали.

Стоит подчеркнуть, что, помимо прочего, на компанию «Россия» - «дочку» Аэрофлота, неоднократно поступали жалобы пассажиров: на некачественное обслуживание, низкий профессионализм персонала и другие недочеты.

Александра Маслова