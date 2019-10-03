Фургал попросил у правительства 2 миллиарда

Накануне Юрий Трутнев назал его регион самым отстающим на ДВ, сообщает DEITA.RU.



Власти Хабаровского края оценили ущерб от наводнения в регионе. По данным заместителя председателя регионального правительства, чтобы компенсировать весь ущерб, необходимо порядка 2 миллиардов рублей.

Как пишет ТАСС, чиновник заявил, что больше всего бед в регионе натворил именно тайфун, а не паводки. Также Анатолий Литвинчук отметил, что когда ущерб только начали подсчитывать, планировали уложиться в миллиард.

Ранее сообщалось о том, что полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что хуже всего с реализацией ТОР справляется Хабаровский край.

Елена Миронова