Новости
Фургал попросил у правительства 2 миллиарда
3 Октябрь 2019, 09:15
«Очень сильный ветер»: синоптики сделали предупреждение
3 Октябрь 2019, 08:45
Люди лишись машины из-за мошенников
3 Октябрь 2019, 08:15
Холодную воду снова перекроют в столице
3 Октябрь 2019, 07:45
Электричества в столице не будет по этим адресам
3 Октябрь 2019, 07:15
Синоптики предупредили об аномалиях в октябре
3 Октябрь 2019, 06:30
Росконтроль нашел опасный продукт на рынке
3 Октябрь 2019, 05:45
Священник назвал больную раком Заворотнюк грешницей
3 Октябрь 2019, 05:00
Фургал попросил у правительства 2 миллиарда
3 Октябрь 2019, 09:15
Накануне Юрий Трутнев назал его регион самым отстающим на
ДВ, сообщает DEITA.RU.
Власти Хабаровского края оценили ущерб от наводнения в регионе. По данным заместителя председателя регионального правительства, чтобы компенсировать весь ущерб, необходимо порядка 2 миллиардов рублей.
Как пишет ТАСС, чиновник заявил, что больше всего бед в регионе натворил именно тайфун, а не паводки. Также Анатолий Литвинчук отметил, что когда ущерб только начали подсчитывать, планировали уложиться в миллиард.
Ранее сообщалось о том, что полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что хуже всего с реализацией ТОР справляется Хабаровский край.
Елена Миронова