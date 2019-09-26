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Фургал - второй Кадыров: аналитики нашли фейки в популярности губернаторов
26 Сентябрь 2019, 14:52
Специалисты проанализировали
странички в Instagram
всех губернаторов, сообщает DEITA.RU.
Аналитики Центра политической конъюнктуры изучили странички в популярной соцсети Instagram всех российских губернаторов и мэров городов федерального значения (у которых такие имеются). Как говорится в результатах анализа, 68 глав регионов имеют аккаунты в этой соцсети. Только 17 не пользуются этой площадкой.
Самый популярный аккаунт по количеству подписчиков у мэра Москвы Сергея Собянина. В подписчиках значатся 675 тысяч человек. На втором месте Рамзан Кадыров - 573 тысячи. Самый непопулярный аккаунт - у губернатора Архангельской области Игоря Орлов (1477 человек).
Однако, утверждают аналитики, ориентироваться только на цифры в графе «Подписчики» не стоит - у многих аккаунтов политиков замечены накрутки ботов.
По итогам исследования подписчиков эксперты составили рейтинг аккаунтов губернаторов по количеству ботов.
На первом месте глава республики Тыва (63% ботов). На втором - самый популярный в Инста-мире губернаторов - Сергей Собянин. У него заметили 53% ботов. На третьем месте Вячеслав Битаров, Северная Осетия-Алания. У этого аккаунта 52% ботов.
Самым честным в Instagram оказался губернатор Чукотки Роман Копин. У него обнаружили только 13% фейковых подписчиков из 1946 подписчиков.
Другие дальневосточные губернаторы не так хороши. Выше других по количеству накрученных подписчиков оказался Александр Орлов - глава Амурской области. Он на 13 строчке из 68 в общем рейтинге. На 20 месте Алексей Цыденов (45 тысяч подписчиков), глава Бурятии. Айсен Николаев из Якутии на 29 месте (100 тысяч подписчиков), Сергей Фургал из Хабаровского края на 31 месте (165 тысяч подписчиков), Сергей Носов из Магаданской области на 49 месте (13 300 подписчиков), Олег Кожемяко из Приморья на 46 месте (45 800 подписчиков), Валерий Лимаренко из Сахалинской области на 54 месте (22400 подписчиков).
Еще одна метрика, которой пользовались аналитики - популярность публикаций у аудитории: вычислили среднее число лайков под публикациями.
На первом месте Рамзан Кадыров - 17 500 лайков в среднем
На втором месте Сергей Фургал - 9900 лайков
Среди дальневосточников на втором месте после Фургала стоит глава Якутии Айсен Николаев - 3800 лайков. А хуже всего аудитория реагирует на посты главы Чукотки - 300 лайков. Хотя в процентном соотношении глава Чукотки совсем неплох - 300 лайков от 1946 подписчиков - отличный результат.
Губернатора Приморья в среднем лайкают 678 раз, губернатора Магаданской области - 730 раз, новоизбранного губернатора Сахалинской области - 1100 раз, как и его коллегу из Амурской области, губернатора Бурятии - 2800 раз.
Стоит отметить, что в Instagram до сих пор не зарегистрированы сразу несколько губернаторов с Дальнего Востока: недавно избранный глава Забайкалья Александр Осипов, губернатор Камчатки Владимир Илюхин и губернатор, неудачи которого обсуждали в Кремле - глава ЕАО Александр Левинталь.
Елена Миронова