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Фургал заговорил о проектах Путина

Фургал

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал принял участие в обсуждении реализации национальных проектов и заявил о высоком потенциале региона, сообщает DEITA.RU.

Во время обсуждения Сергей Фургал рассказал присутствующим почему Хабаровский край перспективней остальных регионов ДФО. По его словам, в Хабаровском крае можно работать во многих сферах: логистика, промышленность, добыча, производство судов и самолетов, сельское хозяйство и другие.

Губернатор подчеркнул, что разнообразие сфер деятельности сильно отличает регион от соседних, где в основном специализируются на отдельной отрасли. В пример он привел Амурскую область с сельским хозяйством, Магадан с полезными ископаемыми и Камчатку с добычей рыбы. При этом он не стал упоминать Приморский край или Сахалин. 

В конце Фургал подчеркнул важность выполнения национальных проектов и заверил присутствующих, что не стоит сомневаться в достижении целей.

«Если мы выполним национальные проекты, а мы их выполним. В этом даже никто не может сомневаться, нравится нам это или не нравится, хотим или нет. Мы их выполним. И если посмотреть на конечный результат, то это будет колоссальный прорыв во всех сферах», - заметил губернатор Сергей Фургал.

Напомним, что Сергей Фургал несколько лет был депутатом Государственной думы от партии ЛДПР. В 2018 году он выиграл губернаторские выборы в Хабаровском крае, забрав победу у кандидата от Единой России Вячеслава Шпрота. Национальные проекты в России реализуются по поручению Владимира Путина, сейчас они рассчитаны до 2024 года.

Иван Крышан

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