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Футболисты «Зенита» подрабатывают грузчиками и таксистами

Такси

Вот уже полгода в иркутском футбольном клубе «Зенит» не выплачивают заработную плату, сообщает DEITA.RU.

Как отмечают «Вести Иркутск», от безденежья спортсмены спасаются разными способами, в том числе и подрабатывая грузчиками и таксистами. В истинных причинах отсутствия денег разобраться сложно. Руководство клуба пеняет на спонсоров, а спонсоры — на руководство.

В последний раз в иркутском «Зените» видели зарплату в июле 2019 года. Сейчас игроки клуба отказались тренироваться до выплат денег. По их подсчетам, им должны даже несколько больше, чем за полгода. На первенстве профессиональной футбольной лиги в 2018 году «зенитовцы» заняли третье место в зоне Восток. Обещанную премию ждут до сих пор.

По словам министра спорта Иркутской области Ильи Резника, «Зенит» с 2016 года полностью обеспечивает спонсор. Ежегодно клуб предоставляет смету, правительство области заключает социально-партнерское соглашение, деньги футболистам поступают в полном объеме, пояснил министр.

Но, как говорит генеральный директор ФК «Зенит» Сергей Говорухин, спонсор не переводит в полном объёме, не выполняет бюджетное соглашение. Потому денег на заработную плату не хватило. Кто прав, а кто виноват, сейчас разбирается прокуратура.

Дмитрий Санников

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