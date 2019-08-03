Сильная жара, установившаяся в столице Дальнего Востока, стала причиной переноса футбольного матча, сообщает DEITA.RU.

Игру 6 тура Олимп-Первенства ФНЛ между командами «Луч» (Владивосток) – «Спартак-2» (Москва) планировалось начать в 15 часов 3 августа. Однако, в связи с погодными условиями, матч на стадионе «Динамо» начнется в 17 часов.

Футбольный клуб «Луч» просит болельщиков с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Сейчас московский коллектив занимает 7 строчку турнирной таблицы. "Красно-белые" одержали 2 победы, два раза сыграли вничью и раз проиграли (6-4). "Луч" занимает 9 место - у команды те же 8 очков, но худшая разница забитых и пропущенных мячей (8-9). Матч с "Спартаком-2" "Луч" проведет без Сергея Пономаренко, выбывшего из строя на месяц.

Дмитрий Санников