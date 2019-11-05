Гадит бизнес, платят все: мусорные страсти накаляются

Более 70 процентов бизнеса и почти 40 процентов населения не платят за вывоз мусора. Ждет ли страну и Приморье мусорный коллапс, разъясняет DEITA.RU.

По оценкам «Российского экологического оператора», ситуация с оплатой этих услуг достигла катастрофического уровня недобора. С целью приструнить бизнес и заставить его платить по счетам в России введут новый вид договоров. Они будут заключаться между региональными операторами по вывозу отходов и юридическими лицами, и станут обязательными.

То есть, если бизнесмен не заключил договор сам, его автоматически присоединят к услугам. Мусорным операторам бегать ни за кем будет не надо. Сейчас же наблюдается такая картина, что бизнес легко уходит от ответственности.

Например, отходы производства и реализации попросту сбрасываются в соседние мусорные контейнеры под видом отходов местного населения. И платит за них, собственно, население. Такие меры призваны увеличить процент оплачиваемых компаниями услуг до 90 процентов. Но на это может уйти еще больше чем полгода, при благоприятном раскладе.

Не желающий платить за вывоз мусора бизнес становится причиной огромных разрывов по сальдо у региональных мусорных операторов. В некоторых регионах местные власти выдают субсидии, но это лишь временное решение проблемы.

Комплексное решение подразумевает жесткие меры, описанные выше - автоматическое присоединение к договору. Сейчас такая публичная оферта распространяется только на простых жителей России. Оператор не обязан заключать договоры с каждым гражданином отдельно.

Что касается специфики Приморского края, что у нас мусорная реформа с первого раза не заработала. Ее решающий этап был отложен до следующего года. КГУП «Приморский экологический оператор», победивший в конкурсе на регионального оператора и перешедший в собственность краевой администрации, еще не знает собственных тарифов.

Утвердить тарифы на вывоз отходов для бизнеса и населения планируют уже в конце этого года, чтобы с 2020 многострадальная мусорная реформа в Приморье стартовала.

По информации замдиректора «ПЭО» Сергея Лазарева, за тонну мусора без НДС предельный платеж составит 4800 рублей, не больше. Обычный же приморец после всех поправок и в случае освобождения регионального оператора от НЖС будет платить около 66 рублей. Согласно амбициозным планам властей, приморский мусор будет рассортирован равномерно по всей территории края. Сейчас строятся несколько полигонов в Лучегорске, Дальнереченске, Ярославском.

Василий Кучин