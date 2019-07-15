Спасатели отловили в центре Биробиджана гадюку и вывезли ее в загородную зону, сообщает DEITA.RU по материалам ГУ МЧС России по ЕАО.

Жители Биробиджана сообщили в службу спасения о том, что в районе площади имени Ленина в Биробиджане находится змея. На вызов немедленно выехал расчет спасателей.

Метровое пресмыкающееся с помощью удавки отловили профессионалы. Гадюку вывезли в брезентовом мешке в лесополосу за пределы областного центра и выпустили.

Как советуют спасатели, от змей лучше не убегать — в панике можно наступить на другую, которая находится рядом. Змеи никогда не нападают первыми, поэтому если вы встретили ее на улице, то не провоцируйте пресмыкающееся и отойдите на безопасное расстояние.

Если змея все же укусила, следует немедленно обратиться к врачам. В том случае, когда поблизости нет больниц и поликлиник, то место укуса надо продезинфицировать, наложить повязку и отметить точное время нападения змеи. Чтобы яд не распространялся по организму, пораженную конечность надо зафиксировать.

Гадюка — это ядовитая змея, чей яд может навредить человеку, но не является смертельно опасным. После укуса змеи следует отказаться от спиртного, поскольку оно препятствует выводу токсинов. При этом в МЧС России советуют пить больше воды — с ней те быстрее выводятся из организма.

Дмитрий Санников