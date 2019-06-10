В России появится гораздо больше дорожных камер, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Места, где чаще всего происходят аварии станут оснащать видеокамерами ГИБДД. Подобный подход планируется применить по всей стране.

Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев рассказал изданию, что правила установки подобных камер должны быть закреплены в соответствующих федеральных законах.

В частности, по мнению парламентария, необходимо прописать количество камер на каждом из "проблемных" мест, расстояние между ними и дорогой, а также многие другие условия.

Создание новых правил происходит на фоне скандала с частными камерами в регионах, законность установки которых проверяет Генпрокуратура.

Ранее сообщалось, о том, как собираются штрафы ГИБДД.

Дмитрий Шевченко