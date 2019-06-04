Стало известно к чему приводит употребление спиртного за рулём, сообщает DEITA.RU.

ГИБДД Приморского края озвучило статистику нарушений, связанных с пьяными водителями. По официальным данным ведомства, с начала текущего года лишены прав 2 тысячи 492 водителя, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ещё 2 тысячи 23 автомобилиста также оказались переходами по причине отказа в прохождении медосвидетельствования.

Также, по информации приморского ГИБДД, в 2019 году уже зарегистрирована 261 автоавария, в которых водители управляли транспортными средствами с признаками алкогольного опьянения. Жертвами "пьяных" ДТП стал 21 человек, а 186 получили травмы.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в целом по региону показатели аварийности снижены, однако в ряде населенных пунктов сохраняется рост. Например, во Владивостоке с начала года зарегистрировано 28 "пьяных" аварии, что на 21% выше показателей прошлого года. Наибольшее число происшествий отмечено в выходные дни, временной промежуток с 20.00 до 23.00.

Ранее стало известно, что злостные нарушители ПДД не смогут пользоваться сервисами кар-шэринга, когда можно взять машину на прокат буквально у своего дома и оставить её там, где удобно. Очевидно, что любителям выпить за рулём такая возможность скоро может стать недоступной.