Гайки все туже: как прошел год Юрия Трутнева

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев - одна из самых обсуждаемых и активных политических фигур в регионе. DEITA.RU вспоминает, как прошел год у главного правительственного куратора развития Дальнего Востока.



Год начался с громкой новости. Публично озвучена сумма денег, заработанная Юрием Трутневым за календарный год. Так, политик в 2018 году обогатился на 538 миллионов рублей, что на 161 миллион больше, чем в 2017-ом.

Трутнев стал самым богатым членом правительства. Источник заработка полпреда - реализация недвижимости и находящиеся в его управлении ценные бумаги. Обеспеченный вице-премьер знает, как заработать деньги и как их с умом потратить.

Как заставить Дальний Восток зарабатывать не хуже Трутнева - этот вопрос полпред решал в течение всего года.

В апреле он анонсировал масштабную стройку, и как следствие - крупные инвестиции. Китайская корпорация China Forestry Group Corporation будет заниматься переработкой порядка 3 млн кубометров древесины и вывозить ее в Китай, оплачивая российской казне все предусмотренные законом налоги.

Тогда же Трутнев оправдал продажу двух владивостокских «Хаяттов» за бесценок. По его словам, это было необходимо сделать, чтобы выручить хоть какие-то деньги и хоть как-то окупить расходы. Даже несмотря на огромную разницу между объёмом средств, затраченных на их строительство из краевого бюджета и суммой, за которую их продали, сделать это было необходимо.

Кроме этого, чиновник отметил, что главная ошибка, которая привела к удорожанию объектов и затягиванию сроков - это решение об их строительства за счёт бюджета.

Летом Юрий Трутнев заявил о грядущей революции на Дальнем Востоке.

В хорошем смысле слова - революции повышения качества жизни. Уже тогда он анонсировал запуск льготной ипотеки под 2 процента. Многие не поверили - но к концу года это стало реальностью. В декабре первые семьи получили долгожданные ключи. Запуск программы - это серьезная победа полпреда.

Кстати, как говорил сам Трутнев, возражать против введения такой ипотеки - «сумасшествие», и во время обсуждения ни один глава региона против не высказался.

Трутнев пристально следит за скандальной стройкой космодрома «Восточный», и лично мониторит, как там идут дела. Летом он побывал на первом в 2019 году пуске с космодрома - выводе на орбиту метеорологического спутника - и собственными глазами убедился в его работоспособности.

В начале осени на ВЭФ Юрий Трутнев поставил на вид мэру Владивостока Олегу Гуменюку состояние дорог после тайфуна. Оно вызвало праведный гнев полпреда, и он пообещал лично проинспектировать дорожный фонд.

Там же на ВЭФ Трутнев открыл тайну, когда же простые дальневосточники почувствуют реальные изменения от реализации крупнейших проектов на Дальнем Востоке и беспрецедентных бюджетных вливаний в регион.

По его словам, необходимо научиться самостоятельно зарабатывать деньги на развитие - тогда появятся и новые школы, и больницы, и дороги. Конкретных сроков Трутнев не назвал, но пообещал, что Дальний Восток будет становиться лучше с каждым днем.

Обещанную ревизию Владивостока полпред все-таки провел. Вывод неутешительный: Трутнев за словом в карман не полез и назвал Владивосток «городом из девяностых». Уродливые вывески, уличная торговля, убогие дороги - все это чиновнику показалось атрибутом из прошлого, и мэр Гуменюк снова получил «укол» в свой адрес и был "поставлен на вид".

Не больно-то складно выстроились отношения у Юрия Трутнева с некоторыми дальневосточными губернаторами. Осенью это стало особенно заметно. Если Олег Кожемяко публично критике не подвергался, то уже бывший глава ЕАО Александр Левенталь получил по-полной.

Критика от Трутнева по поводу вялой работы по восстановлению региона после наводнений, заброшенного строительства дамб и комплексного упадка области стоила Левинталю губернаторского кресла. В декабря ЕАО возглавил сенатор Ростислав Гольдштейн, на которого полпред возлагает больше надежды.

Говоря об уходящем году в контексте работы полпреда, нельзя не вспомнить скандальную историю с хабаровским губернатором Сергеем Фургалом. Так, прокуратура устроила ему серьезную проверку на прочность.

Арестован бывший бизнес-партнер Фургала, в краевой администрации проведены обыски, фирма «ТОРЭКС» попала под санкции силовиков - а ведь это предприятие является по сути дела семейным подрядом Фургала. Одним из соучредителей явлеятся его жена.

Ситуация едва не вылилась в открытый конфликт лидера ЛДПР Владимира Жироновского с Юрием Трутневым. Жириновский вступился за «своего» губернатора, фактически обвинив Трутнева в давлении. Более того, лидер ЛДПР даже побещал народные восстания в случае продолжнения давления.

Сейчас история несколоько сошла на нет, но 2020 год будет ключевым в вопросе отношений главы Хабаровского края с полпредом.

Под конец года Трутнев порадовал дальневосточников еще одним серьезным обещанием. Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе обсудит на уровне правительства Дмитрия Медведева вопрос о снижении пенсионного возраста для жителей Дальнего Востока. О том, чем в итоге завершится этот важнейший диспут, узнаем уже в следующем году.

Василий Кучин