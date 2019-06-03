1 июня в Приморском краевом драматическом театре молодежи выступили необычные артисты, сообщает DEUTA.RU.

В международный день защиты, в финале II этапа фестиваля-конкурса «Возможности безграничны», на сцене самого «молодого душой» театра свой талант продемонстрировали 15 творческих коллективов и солистов. Дети с ограниченными возможностями по состоянию здоровья запомнят этот день на всю жизнь. Да, наверняка у них и потом будет много побед и успехов, но первый выход на профессиональную сцену, который подарил им театр, останется в памяти навсегда.

«К нам обратились организаторы конкурса, общественная организация «Матери России», и мы с удовольствием откликнулись на их призыв. Почему? В этот день хочется подарить детям праздник, - рассказал в беседе с DEITA.RU директор театра Игорь Селезнев, - Хотя настоящий праздник подарили нам дети. Много талантов в Приморье, что и подтвердил творческий фестиваль. Может, кто-то посчитает, что это мелочь – фестиваль, спектакль… Но вы бы видели радостные лица детей, их глаза светились от счастья. А на спектакле они плакали, смеялись… Дети с ограниченными возможностями по состоянию здоровья показали жюри и зрителям многогранность своего таланта. А когда на сцене девочки исполнили песню с помощью жестов – это просто тронуло до слез. Сложно было сдержать эмоции. И хотелось, чтобы аплодисменты, которыми награждали сегодня детей, не смолкали.

Хочется поблагодарить организаторов – ПРО ВОД «Матери России» Татьяну Владимировну Заболотную: была проделана большая и кропотливая работа. Особая благодарность – руководству администрации края. Очень приятно было видеть на творческом празднике первого вице-губернатора края, Веру Георгиевну Щербина. Знаете, и детям это было приятно. Они увидели, что им уделяется внимание со стороны руководства Приморья. Власти не остались в стороне и в такой замечательный день подарили праздник. А гала-концерту предшествовала большая и кропотливая работа, на протяжении 3-4 месяцев. Был предварительный отбор – из 450 участников в финал прошли почти 100, но все участники – молодцы», - сказал директор театра.

Напомним, в России продолжается Десятилетие детства, которое было объявлено Указом президента страны. И по статистике, в стране живет более 29 миллионов юных россиян, в возрасте до 18 лет. И международный день защиты детей – это был всегда особый праздник.

С праздником участников и зрителей поздравила первый вице-губернатора края Вера Щербина.

«Международный день защиты детей, который мы отмечаем сегодня, 1 июня, - это важный день для каждого из нас и праздник для каждой семьи, - сказала Вера Щербина, - Дети – смысл нашей жизни и будущее нашего государства. Сегодня реализуется много программ для детей, семей с детьми, и эта работа будет продолжена.

День защиты детей – большой праздник, который отмечается во всем мире и в нашей стране ему уделяется особое внимание. Сегодня большой, светлый праздник и так приятно видеть сейчас в зале столько юных талантов. Поздравляю всех с праздником! И давайте мы вместе поздравим всех детей, - обратилась Вера Георгиевна к залу. В ответ прозвучали громкие аплодисменты.

И конкурс начался. Юные приморцы приехали в столицу ДФО из разных городов края – Арсеньев, Спасс-Дальний, Артем, Кировский район, Владивосток…

На сцене выступали солисты и творческие коллективы: дети пели и танцевали, играли на народных инструментах. Гала-концерт краевого фестиваля-конкурса «Возможности безграничны» никого не оставил равнодушным. Атмосфера в зале была потрясающая – тот самый заряд «добра» ощутили все: финалисты конкурса и зрители. Аплодисменты не смолкали, а конкурсанты, которые получили возможность выступить на профессиональной сцене, искренне радовались и были счастливы. Что может быть дороже этого?

Да, были объявлены победители в каждой номинации: вокал, художественная декламация, инструментальное исполнение, театральный жанр, хореография. Но не было проигравших. Каждый ребенок, который побывал на замечательном празднике, получил подарок. После конкурса для ребят был показан спектакль – премьера этого театрального сезона «Бременские музыканты».

Инна Эстрина