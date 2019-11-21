Гаражи со снегоуборочной техникой сгорели в Приморье

Возгорание произошло в микрорайоне Горелое города Дальнегорска, сообщает DEITA.RU.

По информации дальнегорского паблика, возгорание произошло в транспортных боксах в районе Синегорья.

«Боксы загорелись, на 7й базе», «Уже сгорели», - пишут местные жители.

«Информация о пожаре поступила к нам в 5.30 утра. Буквально через 10 минут огнеборцы прибыли на место происшествия. Горела практически вся кровля в помещении, пожар охватил и четыре автомобиля внутри помещения», - сообщил корреспонденту DEITA.RU. руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов.

Отмечается, что человеческих жертв нет, однако пострадала практически вся снегоуборочная техника города. Общая площадь возгорания составила 1 200 кв.метр. Сейчас пожарные проливают конструкции и осматривают место происшествия, открытое горение ликвидировано.

«В этих гаражах находилась техника подрядчика, который занимался уборкой города от свежевыпавшего снега», - отмечают местные жители в социальных сетях.

Напомним, сегодня дотла выгорел жилой коттедж в селе Прохладное Надеждинского района.





Александра Маслова