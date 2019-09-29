Газ китайцам будут гнать через владивостокскую трубу

Агентство нефтегазовой информации назвало мощность будущего отвода от газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток в Китай, сообщает DEITA.RU.

Правительство Дмитрия Медведева уже утвердило внесение газопровода в схему территориального планирования России в области федерального трубопроводного транспорта. Как пишет Агентство нефтегазовой информации, мощность отвода от магистрального газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» в Китай планируется на уровне 10 миллиардов кубов. Транспортировать природный газ в Китайскую Народную Республику будут в рамках экспортного контракта.

На первом этапе газотранспортная система «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» была предназначена для доставки газа, добываемого на шельфе Сахалина, потребителям Хабаровского и Приморского краев. Ну а сейчас созданы условия для их масштабной газификации и поставок газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

В сентябре 2019 года, Газпром сообщал, что начало эксплуатации расширенного газопровода, газ по которому может пойти в Китай в рамках проекта Дальневосточного маршрута, запланировано на 2020 год.

Соглашение об основных условиях поставок природного газа с Дальнего Востока в Китай было подписано в конце 2017 года. Тогда были определены основные параметры будущих поставок: объем, срок действия контракта, срок начала поставок. Руководитель государственного энергетического управления КНР Нур Бекри говорил, что поставки могут составить 5-10 млрд кубометров газа в год. В презентации Минэнерго России говорилось, что экспортная мощность газопровода составит 8 млрд кубометров газа в год, поставки могут начаться в 2020 году.

Дмитрий Санников