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Где достать справку об отсутствии коронавируса для посещения Приморья

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Все гости Приморья должны иметь справки об отсутствии COVID-19

Получить документ можно в учреждении здравоохранения, имеющем соответствующую лицензию

Приезжающие в Приморье граждане должны иметь справку об отсутствии коронавирусной болезни, сообщает ИА DEITA.RU. Данное постановление в начале лета сделал губернатор края.

Подобная справка необходима всем гражданам, прибывающим в регион. Документ может быть актуальным только в течение двух дней. Получить его можно в медицинских учреждениях, которые имеют лицензию на данную деятельность. Список здравниц опубликован на сайте Роспотребнадзора. В ДФО данные услуги предоставляют только в трех регионах: Амурская область, Приморский и Хабаровский рай, всего 7 компаний.

При этом прибывающим другими способами советуют также обзавестись данным документом. Проверить наличие документа могут сотрудники Роспотребнадзора или правоохранительные органы.

Напомним, что отсутствие справки станет причиной для отправки гражданина в обсерватор или на домашний карантин, если он имеет приморскую прописку. При этом граждане, прибывшие из Москвы, Новосибирска или Екатеринбурга все равно будут направлены на 14-дневный карантин.

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