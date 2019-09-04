Северокорейская рыболовная шхуна замечена в нескольких сотнях метров от Мыса Вятлина, сообщает DEITA.RU.

По словам очевидцев, на борту маленького судна признаков жизни нет.

Стоит отметить, что северокорейская шхуна плавает без экипажа вблизи острова Русского, где уже завтра, 4 августа, стартует Восточный экономический форум, на который прибудут самые высокопоставленные гости, в том числе российский президент Владимир Путин.

Местные жители, которые прислали видео в редакцию, задаются вопросом, как такое возможно, когда все вокруг оцеплено на суше, пустая иностранная лодка плавает у российской границы. «Где, спрашивается, экипаж? Уже на берегу?» — негодует Жанна.

Екатерина Брязгунова