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Где искать работу: неожиданный список популярных вакансий
Востребованность многих из них продиктована пандемией
Эксперты составили список самых востребованных профессий после окончания пандемии COVID-19 в России, сообщает ИА DEITA.RU.
Так, согласно данным RT, который ссылается на исследования Института прогрессивного образования, антикризисные консультанты и эксперты по личным финансам станут куда более востребованными в нише вакансий.
Также будет расти популярность работников gigital-сферы: smm и контент-менеджеры, специалисты IT-сферы.
Станут востребованнее курьеры, сотрудники интернет-магазинов и колл-центров.
- Станут чаще нанимать сиделок, соцработников, врачей онлайн, психологов, – это связано с возникшим более серьезным отношением большинства россиян к своему здоровью, нежели это было до пандемии, - отмечают эксперты.
Согласно исследованиям, сантехники, электрики и подобные специалисты тоже не останутся без работы.