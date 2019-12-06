Где не будет света в пятницу, сказали электрики

Масштабные отключения ждут Владивосток, сообщает DEITA.RU.



В пятницу, 6 декабря, во Владивостоке ожидается масштабное отключение электричества. Без света останутся 80 домов.

Как сообщили в МУПВ ВПЭС, отключения продлятся с 9.00 до 17.00. Они связаны с плановыми работами.

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Каплунова ул. 23,

Карла Маркса ул. 20,

22,

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