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Где не будет света в пятницу, сказали электрики

свет

Масштабные отключения ждут Владивосток, сообщает DEITA.RU.

В пятницу, 6 декабря, во Владивостоке ожидается масштабное отключение электричества. Без света останутся 80 домов.

Как сообщили в МУПВ ВПЭС, отключения продлятся с 9.00 до 17.00. Они связаны с плановыми работами.

Адреса:

Адмирала Смирнова ул.  22,

Александровича ул.  52,

Анны Щетининой ул.  20,

Бийская ул.  24,

27,

Восточный пр-кт  5,

5Б,

9,

11,

13,

20,

22,

22Б,

26,

28,

Демьяна Бедного ул.  17,

Каплунова ул.  23,

Карла Маркса ул.  20,

22,

24,

25,

26,

28,

30,

32,

34,

36,

38,

41,

55,

57,

60,

62,

64,

66,

68,

70,

Кольцевая ул.  21,

23,

24,

25,

26,

27,

29,

31,

39,

Мечникова ул.  1,

2,

3,

4,

5,

6,

7,

8,

9,

10,

11А,

11Б,

13А,

Невельского ул.  17,

Океанский пр-кт  99,

Полетаева ул.  6,

6В,

6А,

6Б,

Порт-Артурская ул.  26,

36,

38,

40,

42,

Русская ул.  92,

снт Строитель ул.  20,

Успенского ул.  106,

Ушакова ул.  3,

4,

5,

6,

Уютная ул.  52,

Фанзавод ул.  34,

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