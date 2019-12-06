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Где не будет света в пятницу, сказали электрики
Масштабные отключения ждут Владивосток, сообщает DEITA.RU.
В пятницу, 6 декабря, во Владивостоке ожидается масштабное отключение электричества. Без света останутся 80 домов.
Как сообщили в МУПВ ВПЭС, отключения продлятся с 9.00 до 17.00. Они связаны с плановыми работами.
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