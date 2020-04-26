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Где приморцы гуляют в выходной – индекс самоизоляции края очень низок

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Индекс самоизоляции в Приморье все еще остается низким – большинство населения игнорируют существующие предписания, охотно выходя на прогулки без особенного повода, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно данным «Яндекс.Рейтинг», наиболее законопослушные граждане живут во Владивостоке и Арсеньеве – там индекс самоизоляции фиксирует почти 3 балла. Чуть ниже рейтинг в Находке и Уссурийске – по 2,8 и 2,6 баллов соответственно.

Самые легкомысленные приморцы живут в Артеме – там рейтинг составляет всего 2,5 балла.

Отметим, что рейтинг имеет пятибалльную систему. Пятерка по этой шкале соответствует практически пустым улицам города. Чем больше людей выходит из дома – тем ниже рейтинг. Ноль означает, что все активно ходят и ездят по своим нуждам, игнорируя всякий режим. 

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