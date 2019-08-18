Обзор дорожной ситуации в пострадавших от паводка районах Приморья от DEITA.RU по информации ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Проезд к селам Саровка, Новокрещенка и Покровка в Красноармейском районе восстановлен. Техника Примавтодора продолжает работы по восстановлению проезда на 185-м километре автодороги Раздольное–Хасан.

В Красноармейском районе восстановлен проезд на 3-м километре автодороги Лукьяновка–Новополтавка к селам Саровка, Новокрещенка и Покровка.

В Хасанском районе нет проезда на четырех километрах дороги Хасан–Гвоздево. Техника Примавтодора продолжает работы по восстановлению проезда на 185-м километре автодороги Раздольное–Хасан. Есть альтернативный объезд по дороге Раздольное–Хасан–Посьет. Ограничен проезд на дороге Барабаш–Приморский.

В Яковлевском районе нет проезда в села Загорное, Краснояровка.

В Шкотовском районе после спада воды восстановлено движение у поселка Смоляниново через реку Лобога на 49-м километре автодороги Артем–Находка–Порт Восточный. После окончательного спада воды подрядная организация приступит к восстановлению дорожного полотна на этом участке.

В Уссурийском городском округе нет проезда в села Яконовка, Корсаковка, Кроуновка, Богатырка, Монакино, Кугуки, Линевичи, Утесное.

В Пограничном районе проезда нет к селам Нестеровка, Духовское, к населенному пункту Садовый. На участках дороги Сибирцево–Жариково–Комиссарово имеются переливы через проезжую часть, также на подъездах к станции Пржевальского, к Камню-Рыболову и Богуславке. Выставлены предупреждающие знаки.

В Октябрьском районе из-за размытия объезда моста нет проезда грузового транспорта к поселку Липовцы, легковые автомобили проезжают по мосту. Ограничен проезд на участках дороги Галенки–Новогеоргиевка и Ильичевка–Поспеловка. Проезда нет в село Константиновка, а также на 13-м километре дороги Галенки–Новогеоргиевка–Фадеевка–Застава, на участке Покровка–Новогеоргиевка, на участках дороги Галенки–Новогеоргиевка–Константиновка и Гранатовка–Синельниково. Также проезд закрыт на подъезде к селу Покровка от автодороги Добрполье–Николо-Львовское.

В Ханкайском районе нет проезда к селу Дворянка и Мельгуновка из-за размывов дороги. Наблюдаются переливы воды на дороге Cибирцево–Жариково–Комиссарово–Ильинка–Комиссарово. Восстановлен проезд к населенным пунктам Михайловка, Троицкое, Пархоменко, Алексеевка, Турий Рог. Продолжает работать техника.

В Дальнереченском районе ограничен проезд в село Грушевое, ведутся работы по восстановлению.

В Пожарском районе на дороге к селу Губерово объезд моста перерыт для сброса воды, есть альтернативный проезд через Новостройку.

Дмитрий Санников