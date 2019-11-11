Где самый плохой бензин, сказали в правительстве

Денис Мантуров рассказал о проведенных в регионах проверках АЗС, сообщает DEITA.RU.



Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о ситуации с качеством бензина в российских регионах. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы Минпромторга, в целом по стране ситуация с 2016 года стабильно улучшается. Только в том году 920 заправок прошли проверку и фальсификат нашли в 8,8% случаев.

Однако ситуация по стране не везде одинаковая. До сих пор хуже всего дела обстоят в 2 регионах: в Крыму и в Дагестане. Мантуров назвал эти регионы проблемными, но отметил, что уже к 2021 году ситуация должна наладиться.

Елена Миронова