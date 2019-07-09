Среднюю стоимость жилья по регионам России вычислили сотрудники Минстроя, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Как выяснилось, средняя рыночная цена «квадрата» по стране составила 45,1 тысячу рублей. Такой норматив установлен ведомством для второй половины 2019 года. Теперь органы власти будут рассчитывать соцвыплаты гражданам на покупку жилья или строительство оного с помощью данного норматива.

Но стоит добавить, что показатели разнятся по регионам. Так, в Москве стоимость «квадрата» в среднем равна 99,3 тысячи рублей, в Московской области – 61 тысяче рублей, а в Санкт-Петербурге — 76,1 тысячи рублей.

Для Приморья средняя планка оказалась на уровне 59, 364 тысячи рублей.

Анастасия Туркова